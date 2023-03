Pinto da Costa: «Tanta coisa vai acontecer até maio...»

Pinto da Costa só pensa em ganhar ao Estoril, esta sexta-feira, naquela que diz ser "a 1.ª final" que a equipa tem pela frente. Pensar jogo a jogo, diz o presidente do FC Porto, até porque maio ainda vem longe. "Campeonato? Vamos jogar amanhã a primeira final. Tanta coisa vai acontecer até maio, feliz e infelizmente. Não estou a pensar no que vai acontecer em maio", afirmou.Em tom de brincadeira, e falando de um "impacto positivo" da renovação da parceria com a Super Bock para as contas da SAD, Pinto da Costa falou da cor do rótulo da cerveja: "Cor azul? O importante é a cerveja ser boa. A cor da garrafa é indiferente, se é vermelha, verde, amarela, claro que azul é mais bonito, mas o que me interessa é que seja boa."