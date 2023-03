Pinto da Costa: «Temos de pensar no futuro e que temos de ganhar sempre»

Pinto da Costa marcou presença na entrega das Rosetas de Prata aos sócios com 25 anos de ligação ao FC Porto e manifestou uma grande confiança no futuro, lembrando que é preciso manter sempre a mesma ambição e vontade de vencer."Mal de nós quando não formos ambiciosos. É um sonho que toda a gente tem e que há 40 anos também já sonhava. Os que sonhavam como eu nunca pensavam estarmos aqui hoje com os títulos que temos. Não podemos pensar no passado, esse está no Museu e na nossa memória, temos de pensar no futuro e que temos de ganhar sempre, sendo que não é possível", referiu o presidente dos dragões, em declarações aos meios de comunicação do FC Porto.De resto, o líder portista mostrou-se muito satisfeito com a mobilização dos sócios, esperando que aqueles que estiveram no Dragão a receber as Rosetas de Prata possam voltar daqui a 25 anos para receber as de Ouro."Regozija-me ver a alegria das pessoas ao receberem as Rosetas de 25 anos, inclusive algumas a quem entreguei tinham apenas 25 anos de vida. É um sinal de vitalidade e espero que todos possam vir receber a de 50 anos daqui a 25. Todos demonstraram um grande afeto por mim e isso sensibiliza-me. O mais importante é que estamos aqui todos imbuídos no espírito do Dragão a comemorar os 25 anos de continuidade e assiduidade como sócios do FC Porto. Tenho a certeza que todos eles vão ser sócios até ao fim da vida", destacou o presidente dos dragõesO antigo capitão João Pinto, Rui Barros e Domingos Paciência também entregaram as Rosetas aos associados do FC Porto.