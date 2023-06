Pinto da Costa: «Temos inimigos que tentam tudo para nos travar, mesmo com recurso à batota e à mentira»

Pinto da Costa fez uma retrospetiva da época 2022/23 e vincou o sentimento de orgulho que os adeptos devem ter no percurso das várias equipas do FC Porto. No editorial da mais recente edição da revista 'Dragões', deixou ainda algumas indiretas aos "inimigos" que, na sua opinião, nem sempre competem da forma mais justa."Para a temporada que estamos a preparar e que começará nas próximas semanas o objectivo é simples: ganhar mais. Eu acredito que é possível. Sei bem que é difícil. Sei que enfrentaremos adversários valiosos nos campos. Sei que temos inimigos que continuarão a tentar de tudo para nos travar, mesmo com recurso à batota e à mentira", referiu o líder dos dragões, acrescentando: "Sei que Portugal é um país cada vez mais centralizado e que é muito mais difícil ter sucesso fora de Lisboa. Mas conheço muito bem o FC Porto. Sei que somos um clube de gente especial, que não olha para estes obstáculos como fatalidades, mas como desafios que com brio, competência e capacidade de resistência somos capazes de superar. É por isso que os nossos triunfos valem muito mais do que os dos outros. E é por isso que eu acredito que vamos continuar a ganhar."Sobre a época, fica o sentimento de orgulho e o desejo de ganhar mais no futuro. "2022/23 está a terminar e os portistas podem orgulhar-se por terem visto o palmarés do clube crescer. Não tanto como todos gostaríamos, porque o objetivo é sempre ganhar tudo - e principalmente os campeonatos -, mas nesta época conquistámos três dos quatro troféus nacionais de futebol, fomos campeões da Europa de hóquei em patins e vencemos as ligas portuguesas de andebol, de bilhar e de voleibol feminino. Fizemo-lo graças ao mérito de atletas e de treinadores, à dedicação de dirigentes e de funcionários, e também devido ao apoio incansável dos adeptos, com destaque para os que acompanham as nossas equipas das várias modalidades um pouco por todo o lado", considerou Pinto da Costa.