Pinto da Costa: «Tenho enfrentado o doutor António Costa porque há coisas inacreditáveis...»

A edição de dezembro da revista Dragões, publicada esta quarta-feira, traz um excerto da entrevista que haverá na fotobiografia de Pinto da Costa, intitulada "Largos Anos Têm 14 600 Dias", que conhecerá a luz do dia a 16 de dezembro próximo.Um dos temas abordados pelo presidente do FC Porto diz respeito à sua relação com políticos de diversos quadrantes e, a dada altura, fala do atual primeiro ministro."O meu compromisso com o FC Porto leva-me – desde que o FC Porto esteja a ser prejudicado e tenha razão – enfrentar políticos, não políticos ou seja quem for. Agora, depois desses confrontos não quer dizer que não possa ter boas relações. Tenho enfrentado o doutor António Costa porque há coisas inacreditáveis que acontecem no desporto, mas com ele pessoalmente tenho boas relações, até nos rimos muito quando estamos juntos e devo-lhe algumas deferências", começa por referir Pinto da Costa.E prossegue assim: "Lembro-me de que quando ele era o presidente da Câmara de Lisboa fizemos um jantar de Natal na nossa delegação e ele ia mandar lá um vereador. Quando soube que eu ia estar presente, substituiu o vereador e foi lá ele mesmo pessoalmente. Isto é um gesto de grande respeito pelo FC Porto, que nunca esqueci. À parte disso, se tiver de criticar entender que o FC Porto está a ser prejudicado, dentro dos limites da educação que felizmente tenho, critico seja quem for."