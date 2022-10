Pinto da Costa: «Theodoro Fonseca nunca foi acionista»

Pinto da Costa entendeu prestar declarações sobre uma intervenção minha na CMTV. Aqui estão as fontes: Expresso, Maisfutebol ou Público. A nenhum destes meios entendeu desmentir. Desta vez acertou no meu nome, é um progresso. pic.twitter.com/ypq3P9UooT — Mauro Xavier (@MauroXavier) October 11, 2022

Pinto da Costa assegurou esta terça-feira que Theodoro Fonseca nunca foi acionista da SAD do FC Porto."Podia ser respondido só com uma palavra, sim ou não. Não perguntou se o presidente do Estoril tinha participação na SAD, ou do V. Setúbal, é uma mentira fácil de propagar. Um tal Mauro [Xavier] quando afirmou perentóriamente que o sr. Theodoro Fonseca tinha ações do FC Porto estava a mentir. E no dicionário da Porto Editora, mentiroso é quem falta à verdade. Posso garantir-lhe que nunca foi acionista e portanto posso garantir-lhe que o senhor Mauro é mentiroso", disse o presidente do FC Porto à margem da apresentação das contas do exercício 2021/22.Entretanto, Mauro Xavier, respondeu a Pinto da Costa com a publicação de um tweet.