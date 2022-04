Pinto da Costa: «Título na segunda? Gostava de ser campeão em campo»

O FC Porto está muito perto de carimbar o título de campeão nacional e pode consegui-lo já na segunda-feira, mediante o resultado que obtiver em Braga e o resultado que o Sporting conseguir no Bessa.Os azuis e brancos estão sempre depedentes do jogo dos leões, pelo que, a haver festa, esta nunca começará em campo. Questionado porsobre o tema, Pinto da Costa foi perentório: a ser campeão, quer ser no relvado."Espero que não. Já fomos campeões duas vezes no sofá, como se diz, e é uma sensação diferente. Gostava mais de ser campeão no campo. Gostava que a jornada que vem em Braga ganhássemos, mas que nos permitisse que ganhando o jogo em casa fossemos campeões. É desagradável. Lembro-me que na primeira vez que isso aconteceu, estava a jantar com uns amigos em Matosinhos, num restaurante, e de repente entrou alguém a dizer ‘somos campeões’. Fiquei admirado, tinha sido o Benfica que empatou, que nem sabia que estava a jogar. Foi no tempo do Mourinho, fez-se uma festa no hotel, é diferente, não sabe, sabe muito mal", apontou.