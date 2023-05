Pinto da Costa: «Títulos de hóquei em patins têm um significado muito especial»

FC Porto vence Valongo e conquista Liga dos Campeões de hóquei em patins FC Porto vence Valongo e conquista Liga dos Campeões de hóquei em patins

A carregar o vídeo ...

Pinto da Costa não escondeu a emoção após o FC Porto conquistar a Liga dos Campeões de hóquei em patins este tarde."É uma alegria muito grande, esta secção tem sido fantástica a vencer títulos, tem uma grande dedicação, mostrou o seu grande valor. Quero distinguir dois nomes, o de Eurico Pinto [diretor de hóquei em patins] e do treinador que fez um trabalho excelente", afirmou o presidente dos dragões que marcou presença este domingo no Pavilhão Municipal José Natário, em Viana do Castelo.Mais de três décadas volvidas, o FC Porto voltou a vencer a principal competição continental de clubes, depois das conquistas de 1986 e 1990, um feito que o dirigente considera ainda mais especial. "Sabia bem o seu potencial [do hóquei do FC Porto]. Comecei como dirigente em 1962 nesta modalidade e é sempre um prazer quando qualquer equipa vence troféus, mas os do hóquei têm um significado muito especial. A equipa está de parabéns, foi com todo o mérito. O Valongo mereceu estar na final e a equipa merece um grande abraço".Presente nas bancadas em Viana do Castelo esteve também a claque do FC Porto que 'chamou' pelo nome de Pinto da Costa. "É uma questão de amizade, sei que estão comigo e eu com eles, sei que apoiam sempre o FC Porto".