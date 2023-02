Pinto da Costa: «Todos os jogadores e todas as equipas têm respeito pelo FC Porto»

O FC Porto defronta esta quarta-feira o Inter, em Milão, num jogo referente à 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Antes do almoço, Pinto da Costa, que estava acompanhado pelo administrador Vítor Baía, falou sobre a partida em Itália."Quem é que dá o FC Porto como favorito? Todos os jogadores e todas as equipas têm respeito pelo FC Porto. Assim fossem todas as televisões... O Inter é uma grande equipa, será uma ótima partida", perspetivou o presidente do FC Porto, em declarações à SIC.Rodeado por adeptos, que lhe pediam para tirar fotografias com eles, Pinto da Costa concluiu assim: "Espero ganhar, como sempre, mas às vezes não se consegue."