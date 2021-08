Pinto da Costa trava saída de Luis Díaz: negócio só pela cláusula

Luis Díaz é um dos nomes mais apetecíveis do FC Porto, mas a saída do colombiano não está prevista até ao fecho do mercado. Aliás, Jorge Nuno Pinto da Costa vetou qualquer possibilidade de negócio, apontando ao valor da cláusula como a única hipótese para o jogador deixar o Dragão.





Cláusula essa que, recorde-se, está cifrada nos 80 milhões de euros. Quer isto dizer que quem quiser levar Luis Díaz terá de atingir esse valor, caso contrário nada feito.O extremo, de 24 anos, despertou ainda mais atenções depois de ter protagonizado uma grande campanha na Copa América.