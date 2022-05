Pinto da Costa: «Varandas ainda deve estar a pensar que vai ser campeão»

"Recebeu alguma felicitação por parte dos presidentes dos rivais, Rui Costa e Frederico Varandas?". A pergunta foi colocada a Pinto da Costa pelo Porto Canal e, no seguimento da conquista do 30.º título de campeão nacional da história do FC Porto, o presidente foi direto ao assunto."Do Rui Costa não recebi, do Varandas também não. O Varandas ainda deve estar a pensar que vai ser campeão, portanto ainda deve ter esperanças. Não recebi, mas também não senti falta disso. Recebi de muitos dirigentes, de muitos clubes e antigos dirigentes e jogadores, não tive mãos a medir para tantas mensagens", revelou Pinto da Costa.