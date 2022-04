Pinto da Costa vê para lá da sua presidência: «O clube vai continuar no mesmo sentido de progresso e de vitórias»

O FC Porto mostrou, este domingo, através dos seus veículos de comunicação, os bastidores do novo episódio de 'Ironias do Destino', que irá para o ar dia 23 de abril, no Porto Canal, data em que se assinala os 40 anos da tomada de posse de Pinto da Costa como presidente do clube."Digo sempre que o passado é para os historiadores, não é para mim. Para mim é o presente e o futuro e a minha preocupação é permanentemente que o FC Porto melhore. Tenho a certeza de que isso vai continuar a acontecer e tenho a certeza que após as minhas presidências, que já foram muitas, o clube vai continuar no mesmo sentido de progresso e de vitórias. Esse é o meu sonho e a melhor alegria que eu posso ter quando sair, ver que o FC Porto vai ficar ainda melhor do que aquilo que é", afirmou o presidente ao Porto Canal.Sobre o reencontro com Estela Machado e toda a equipa que gravou o programa 'Ironias do Destino', em 2021, o presidente do FC Porto não escondeu a sua alegria."É agradável, porque eu tive muito prazer nessas conversas, não só pela presença e simpatia da Estela (Machado), como de todo o grupo que nos acompanhou. Já quase que, quando terminou, nos fez falta aquele convívio que foi muito interessante e agradável. Por isso é um prazer também hoje poder reviver todos esses 39/40 episódios que me deram muita alegria fazer e em que contei muitas histórias, muitas delas realmente ironias do destino", afirmou Pinto da Costa, já depois de ter falado sobre os 40 anos que se assinalam este domingo desde que ganhou as eleições pela primeira vez."Olhando para trás e vendo que estou aqui há 40 anos, o primeiro sentimento que tenho é o de me parecer impossível que isto tenha acontecido. Realmente fui presidente quase sem contar e manter 40 anos como presidente do FC Porto era impensável. Tenho a certeza de todos os que me acompanharam nesse início de aventura, em 1982, e mesmo todos aqueles que durante estes anos trabalharam comigo e os que trabalham atualmente, de certeza que, quando há 40 anos me viram tomar posse, nunca pensaram que passados 40 anos pudessem estar a servir o FC Porto comigo como presidente. Mas, olhe, são ironias do destino. Aconteceu e tenho muito orgulho nisso e muita felicidade em ter podido servir o FC Porto e ter contado com o apoio de tanta e boa gente", afirmou o líder dos dragões.