Pinto da Costa: «Ver sair o Rui Barros custou-me muito»

A série informativa "Ironias do Destino" recuou até 1988, que foi mais um ano de ouro dos 39 que Pinto da Costa leva na presidência do FC Porto. Essa época ficou marcada pela conquista da Supertaça Europeia, a duas mãos, frente ao Ajax, e trouxe Rui Barros à ribalta. "Vê-lo sair custou-me muito", afirmou, já depois de falar do troféu europeu.

"Foi a cereja no topo do bolo. Dois jogos fantásticos. Ganhámos 1-0 em Amesterdão, com um golo do Rui Barros que ficou para a história, porque fintou toda a gente com a sua velocidade estonteante", começou por contar o presidente, ao Porto Canal, prosseguindo sobre o antigo internacional português.





"Essa exibição do Rui Barros em Amesterdão valeu-lhe uma transferência que para o FC Porto foi importante e que levou o Rui Barros para a primeira fila das estrelas do futebol europeu. A Juventus tinha ido a Amesterdão para ver o Madjer e ele nem jogou, jogou o Rui Barros. Eles ficaram tão encantados que contactaram-nos para o adquirir. foi tudo muito rápido e surpreendente", contou Pinto da Costa.Curiosa foi a reação de todo o plantel quando lhes foi comunicado o destino do 'Formiga Atómica: "Perguntei ao Rui Barros se queria ir para a Juventus e ele julgou que eu estava a brincar. De manhã, havia treino, e ele foi ao balneário buscar as botas e disse que ia para a Juventus. Todos se riram muito, ninguém acreditou. Mas foi uma carreira bonita que ele fez, na Juventus e noutros clubes para onde foi jogar."Pinto da Costa, por fim, explicou como tem lidado com as entradas e saídas de jogadores no FC Porto, durante estes 39 anos que leva na presidência."Quando um jogador entra há sempre uma expectativa grande e uma felicidade porque pensamos sempre que é alguém que nos vem ajudar a sermos melhores. Normalmente, temos conseguido que isso aconteça, às vezes não acontece por factos extra-futebol. Quando saem, tenho sempre muita pena, uns mais do que noutros, é certo. Por exemplo, ver sair o Rui Barros custou-me muito. São atos de gestão necessários, temos de tomar as decisões, mas há jogadores que me custou muito ver sair. Tenho sempre boa ligação com todos, quando saem desejo-lhes as maiores felicidades, que ganhem todos os jogos menos ao FC Porto. Acompanho a carreira deles e tenho contacto com a maioria."