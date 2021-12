Pinto da Costa visa presença de Cláudia Santos nas listas do PS e lembra castigo a Sérgio Conceição

Pinto da Costa voltou a manifestar-se contra a possibilidade de Cláudia Santos acumular os cargos de presidente do Conselho de Disciplina da Federação e o de deputada pelo Partido Socialista. A dirigente consta das listas apresentadas pelo PS para as eleições que se avizinham, surgindo como a número 2 do partido no círculo eleitoral de Aveiro, algo que para o presidente do FC Porto é incompreensível."Com a aproximação das legislativas, os episódios grotescos não param de brotar. Um deles é a indicação da presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol como número dois das listas do PS por Aveiro. Então não dizem que há uma promiscuidade inaceitável entre a política e o futebol? Mas faz algum sentido, efetivamente, que quem no Parlamento pode legislar sobre o futebol possa ao mesmo tempo ser responsável pela aplicação da justiça na FPF?", questionou, na página que habitualmente assina na revista 'Dragões', visando depois o castigo aplicado recentemente a Sérgio Conceição pelas críticas à arbitragem."Pode ser representante do povo quem se dedica condenar pessoas por delito de opinião, como o Sérgio Conceição, a quem foi decretada uma suspensão por ter dito o que achava sobre um jogo de futebol sem faltar ao respeito a ninguém? Numa sociedade democrática, isto não me parece normal", reiterou.No entanto, os ataques de Pinto da Costa ao universo da política não se ficaram por aqui. Aliás, o texto assinado pelo presidente portista inicia-se com uma longa crítica à demora na construção da nova ala pediátrica do Hospital de São João, inaugurada no dia 11 depois de anos de avanços e recuos. "11 de dezembro de 2021 fica na história como o dia em que foi inaugurada a nova ala pediátrica do Hospital de São João, depois da vergonha para todos os portugueses que foram os muitos anos em que crianças a passar por momentos difíceis tiveram de ser internadas em contentores. O azar dessas crianças foi não haver eleições mais vezes. Em 2015, ano de eleições, foi lançada a primeira pedra do edifício pelo então primeiro-ministro. Em 2019, ano de eleições e quatro anos depois da ridícula primeira pedra, arrancaram as obras. E em 2021, a menos de dois meses das eleições, o edifício ficou pronto", escreveu Pinto da Costa, prosseguindo com as duras palavras sobre esta temática."Mais vale tarde do que nunca, mas a década que passou com as crianças em instalações provisórias é uma das maiores manchas da história recente da democracia portuguesa. Sobretudo por um motivo: o que estava em causa não era um investimento faraónico e incomportável. Eram 25 milhões de euros, que são uma migalha comparados com os 990 milhões que o Estado conta injetar na TAP em 2022. Felizmente, houve na sociedade civil do Porto quem nunca tivesse deixado de lutar por uma causa tão justa. E é um orgulho, para mim, que o FC Porto tenha estado envolvido nesse processo e tenha dado contributos relevantes para a sua concretização", concluiu.