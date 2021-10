Pinto da Costa visa quem tirou o FC Porto da luta pelo título: «Não aprenderam nada»

A edição de outubro da revista Dragões foi publicada hoje e, no editorial que assina todos os meses, Pinto da Costa fez um balanço ao arranque da presente época e disparou sobre aqueles que já tinham colocado o FC Porto fora da luta pelo título.





"A segunda paragem da temporada para encontros das seleções nacionais – que é a segunda de três que há em apenas três meses, numa fase da época em que os jogadores mais parecem das seleções e pontualmente emprestados aos clubes – permite efectuar um pequeno balanço do pouco que se jogou até aqui. A nota de destaque é o equilíbrio. No campeonato, os três primeiros classificados são os três crónicos candidatos ao título e estão separados por apenas um ponto. Este é um facto evidente – basta consultar a tabela classificativa para constatá-lo -, mas talvez seja surpreendente para alguns dos mais distraídos. É que apesar de ainda nem um quarto da liga ter sido disputada, havia quem ditasse sentenças quase definitivas no que ao título diz respeito. Parece que não aprenderam nada com o que se passou em épocas bem recentes", começou por escrever o presidente do FC Porto.Pinto da Costa saiu, depois, em defesa dos jovens formados no clube que estão no plantel principal, sob as ordens de Sérgio Conceição."Provavelmente, a maioria desses especialistas que já quiseram decretar o afastamento precoce do FC Porto da luta pelo campeonato são os mesmos que passam a vida a criticar a qualidade da nossa formação e a inferiorizá-la face às dos outros clubes. Também a esse nível têm de lidar com a frustração do confronto com a realidade. Como já tem acontecido em épocas anteriores, o nosso treinador continua a apostar em atletas que formámos na Constituição e no Olival e que têm correspondido às melhores expectativas. O Diogo Costa, o João Mário, o Vitinha, o Bruno Costa, o Fábio Vieira e o Francisco Conceição integram o plantel principal por mérito próprio, não são nem mais nem menos do que os outros, mas enchem-nos de orgulho por serem testemunhos vivos da qualidade com que se trabalha neste clube", vincou.A terminar, o presidente do FC Porto colocou os olhos nas modalidades do clube."E não é só no futebol que se trabalha bem. O início de temporada das equipas de andebol, basquetebol, hóquei em patins e voleibol feminino tem sido entusiasmante, já permitiu enriquecer o nosso museu com mais duas supertaças (andebol e voleibol) e já contribuiu para o reforço do prestígio internacional do clube através de grandes resultados nas competições europeias (andebol e basquetebol). Além disso, no bilhar às três tabelas, em mais uma magnífica prova organizada na nossa academia foi conquistado mais um título nacional. É uma época que começa à Porto e que me faz acreditar que terá um fim ainda melhor do que o princípio", rematou Pinto da Costa.