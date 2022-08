Pinto da Costa: «Vocês são uma parte muito importante da minha história...»

Pinto da Costa apareceu de surpresa do almoço-convívio deste sábado, no Restaurante Monte Aventino, no Porto, que reuniu à mesa vários jogadores que passaram pela formação do FC Porto e nasceram entre 1963 e 1973. Acompanhado pelo administrador da SAD, Vítor Baía, o presidente chegou depois de ter almoçado com a comitiva portista que está em estágio para o clássico de mais logo, numa unidade hoteleira de Vila Nova de Gaia."Queria agradecer a oportunidade que me dão de estar aqui a conviver convosco. Vocês fazem parte da história do FC Porto, da glória do FC Porto, são uma parte muito importante da minha história como presidente e diretor do FC Porto", reconheceu Pinto da Costa.O presidente sentou-se à mesa de antigos dirigentes do FC Porto, como Joaquim Carvalho e Raul Peixoto, mas onde também estavam Rodolfo Reis, que foi treinador de muitos dos antigos jogadores presentes no convívio, além de Vítor Baía e Domingos Paciência."Tive o prazer de ser, praticamente de todos, ou diretor ou presidente e tenho muito orgulho nisso. Foi um prazer enorme desde o Rodolfo [Reis], o meu primeiro capitão como dirigente, até ao Chico Nelo, que representou uma geração de grandes talentos. A todos vós, que fizeram tudo pelo FC Porto, quero só dizer, pela consideração e reconhecimento que tenho na vossa importância na história do FC Porto, que estarão sempre no meu coração e que vos estou muito grato", disse ainda Pinto da Costa, no discurso final.O convívio foi organizado por Paulo Costa Soares, filho do saudoso antigo treinador portista, Costa Soares, e impulsionado por Vítor Baía e Domingos Paciência. Para muitos dos presentes, o almoço serviu de homenagem a esse histórico treinador, que ajudou a formar muitas gerações de craques do FC Porto."Na altura em que estávamos todos em casa, por causa da pandemia, foram-se criando grupos. Tivemos tempo livre a mais para podermos fazer coisas boas , no fundo, procurámos todos os que estiveram connosco na formação do FC Porto. Juntámos o grupo e, depois, eu lancei o repto ao Paulo Soares, filho do senhor Costa Soares, e acabou por marcar-se este almoço para recordarmos os tempos que passámos juntos, com os treinadores também. Temos aqui o Rodolfo Reis, mas também tivemos o Feliciano, o Costa Soares, o Leopoldo, o Custódio Pinto, o Álvaro Silva, Francisco Carneiro, o Festas... Perdoem-me se me esqueço de algum, mas foram treinadores que nos marcaram muito", contou aDomingos Paciência."É uma boa sensação boa. É de enaltecer este convívio, que nos permitiu reviver os tempos de formação do FC Porto, todos contribuímos para a grandeza do clube", explicou ainda Domingo, rematando, com sorrisos à mistura, com as dificuldades que sentiu para reconhecer alguns dos antigos colegas: "Tive, acima de tudo, que puxar pela cabeça, ir aos arquivos que estavam aqui arrumados. Eu acho que nem nas melhores aplicações conseguimos identificar quem são alguns dos antigos colegas que voltei agora a ver."