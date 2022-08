Pisa confirma chegada de Tomás Esteves

O Pisa confirmou esta terça-feira a chegada de Tomás Esteves. Os italianos, que figuram na Serie B, anunciam um empréstimo com obrigatoriedade de compra mediante "determinadas condições". Comonoticiou, a compra do passe tornar-se-á um dado adquirido, por 5,5 milhões de euros, se o Pisa subir ao primeiro escalão do futebol transalpino.O lateral-direito português, de 20 anos, deixa os dragões onde cumpriu toda a formação de azul e branco sendo que, na última temporada, foi emprestado aos ingleses do Reading, equipa do Championship, em Inglaterra.Tomás Esteves chegou à primeira equipa onde cumpriu três partidas oficiais.