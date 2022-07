Pisa quer cedência de Tomás Esteves com compra obrigatória de 5,5 M€ em caso de subida

Tomás Esteves é alvo de interesse do Pisa, de Itália. O emblema transalpino, apurou, colocou em cima da mesa uma proposta de empréstimo por uma temporada, com uma cláusula de compra obrigatória no valor de 5,5 M€ em caso de promoção. O Pisa está na Serie B italiana e o seu projeto desportivo para esta época passa por uma aposta declarada na promoção.O defesa-direito, de 20 anos, está integrado nos trabalhos da equipa B do FC Porto, orientada por António Folha, contexto competitivo no qual atuou já na última temporada. Tomás Esteves tem contrato com os dragões válido até junho de 2024 e uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.