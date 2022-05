Plano habitual para seguir no clássico

As rotinas que têm levado o FC Porto ao sucesso não serão alteradas, apesar da possibilidade do título ser celebrado na Luz. Assim sendo, os dragões realizam, depois de amanhã, no Olival, o último treino para o clássico e, no final, Sérgio Conceição faz a antevisão ao jogo. A meio da tarde, a equipa parte de autocarro para Lisboa.