O plantel do FC Porto esteve esta manhã à conversa com Rodrigo Moreira, atleta dos sub-15 do clube que há semana e meia sobreu um traumatismo crânio-encefálico. Os homens de Sérgio Conceição animaram o jovem, de 15 anos, que se encontra em recuperação, através de uma vídeochamada.Na partida com o V. Guimarães, a contar para aquele escalão, Rodrigo Moreira foi atingido na cara com a bola, caindo inanimado no relvado. O susto levou à interrupção do encontro durante 40 minutos, com os jogadores de ambas as equipas a formarem um cordão para que o jovem fosse assistido no maior recato possível.