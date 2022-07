Plantel do FC Porto com tarde livre e em família

Depois de um fim-de-semana com treino e dois jogos, Sérgio Conceição premiou o esforço coletivo e concedeu uma tarde livre a todo o grupo de trabalho. Houve quem optasse por ficar no hotel a descansar, outros aproveitaram o facto de terem a família de sangue por perto para matarem saudades e houve ainda aqueles que saíram da unidade hoteleira para um convívio de família... portista.

Pepe, Diogo Costa e Taremi, com o treinador adjunto Dembelé e o técnico de equipamentos Lívio Ferreira, por exemplo, foram almoçar juntos e não passaram despercebidos. Já jogadores como Otávio, Evanilson e Manafá, que continua a ser o único nome no boletim clínico, estiveram com as respetivas mulheres e filhos.

Antes de tudo, ainda houve um treino matinal, rotina que se volta a repetir hoje, embora alargada a outras sessões.