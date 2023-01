Plantel do FC Porto oferece presente de aniversário a adjunto de Sérgio Conceição

«Estou um bom rapaz, não estou?»: Sérgio Conceição dá os parabéns a Rúben Amorim «Estou um bom rapaz, não estou?»: Sérgio Conceição dá os parabéns a Rúben Amorim

A carregar o vídeo ...

Siramana Dembelé celebra, esta sexta-feira, o 46.º aniversário e teve direito a uma mensagem de parabéns de Sérgio Conceição, tal como Rúben Amorim e o filho do também treinador adjunto do FC Porto, Vítor Bruno, na conferência de imprensa de lançamento do clássico de amanhã, entre dragões e leões, referente à final da Allianz Cup."Já agora aproveito para dar os parabéns ao Rúben [Amorim], que faz anos hoje, que tenha um trajeto fantástico e cheio de títulos, menos os que disputo com ele. Um dos meus adjuntos também faz hoje anos, e um dos filhos do Vítor Bruno também. Estou um bom rapaz, não estou?", questionou Sérgio Conceição como muitos sorrisos à mistura.Entretanto, nas redes sociais, o adjunto Siramana Dembelé partilhou uma imagem do presente de aniversário que recebeu por parte do grupo de trabalho portista, nada mais nada menos do que uma camisola do FC Porto com o número 46 e o seu nome, que foi autografa por todos os jogadores e equipa técnica.