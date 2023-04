Plantel do FC Porto regressou ao trabalho com um lesionado

O plantel do FC Porto regressou aos treinos na manhã desta terça-feira, no Olival, depois dos três dias de folga que se seguiram à vitória no clássico frente ao Benfica. Sérgio Conceição só não pôde contar com João Mário.De acordo com o boletim de treino divulgado pelos dragões no seu site oficial, o lateral-direito fez apenas tratamento, não sendo especificada a lesão.Recorde-se que João Mário, de 23 anos, recuperou para o clássico, depois de uma paragem de quase um mês, devido a um problema num joelho. Começou o jogo no banco de suplentes, entrou aos 56 minutos para o lugar de Wilson Manafá, mas um quarto de hora depois teve de sair com queixas físicas.Os portistas prosseguem a preparação para a receção ao Santa Clara, amanhã, com um treino agendado para as 10h30, no Olival.