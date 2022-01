Plantel do FC Porto volta hoje aos treinos

Depois de três dias de folga, o plantel do FC Porto regressa esta tarde ao Olival para iniciar a preparação do jogo frente ao Estoril, agendado para o próximo sábado, às 18 horas, no Estádio António Coimbra da Mota. O treino está marcado para a mesma hora do encontro, sendo grande a expectativa para saber se será integrado algum elemento da equipa B para compensar as ausências de Zaidu e Nanu, que foram para a CAN, bem como dos lesionados Manafá, João Mário, Grujic, Pepe e Marcano. Nesse sentido, há fortes probabilidades de Sérgio Conceição chamar João Mendes, lateral-esquerdo da formação secundária que já teve oportunidade de fazer alguns minutos no jogo frente ao Rio Ave, para a Allianz Cup.