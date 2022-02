Plantel regressou aos treinos para preparar o jogo de Roma

Poucas horas depois da vitória em Moreira de Cónegos, para o campeonato, o plantel do FC Porto reuniu-se na manhã desta segunda-feira, no Olival, para começar a preparar o jogo frente à Lazio, em Roma, referente à segunda mão do playoff da Liga Europa.Wilson Manafá, a recuperar da lesão no joelho direito, é o único jogador impedido de dar o seu contributo à equipa por motivos físicos, sabendo-se que o lateral-esquerdo Wendell também não poderá jogar, mas este por ter de cumprir o segundo de três encontros de castigo.O extremo Gonçalo Borges, que pertence à equipa B, voltou a estar à disposição de Sérgio Conceição.O grupo voltará amanhã à tarde (16 horas) ao Olival para cumprir mais um treino.