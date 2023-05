Polémica do Dragão: Vasco Matos estava inscrito como elemento do banco suplementar

A ficha de jogo do FC Porto-Casa Pia

Vasco Matos, uma das figuras principais da polémica do Estádio do Dragão, no domingo, aquando da receção do FC Porto ao Casa Pia, estava indicado na ficha de jogo como elemento do banco suplementar dos gansos, apurou. Porém, como se percebeu em vários momentos do encontro, o adjunto de Filipe Martins marcou presença, isso sim, no banco principal da sua equipa.O facto, explicou fonte do Casa Pia ao nosso jornal, relacionou-se com a suspensão de Miguel Quaresma, inscrito na Liga Portugal como treinador principal da equipa. Esta vaga foi ocupada por Filipe Martins - formalmente e pelo facto de não ter o curso de treinador de Nível IV está inscrito como adjunto -, tendo ficado a vaga de adjunto no banco principal para Vasco Matos.Esta versão choca com a ficha de jogo ateve acesso. De qualquer das formas, é comum na Liga Bwin que as equipas preencham as vagas existentes nos bancos principais com elementos dos bancos suplementares sem que haja qualquer notificação à equipa de arbitragem disso mesmo.No seguimento das incidências do encontro, causou alguma estranheza à estrutura do FC Porto, apurou o nosso jornal, a ausência de Vasco Matos da ficha de jogo como elemento do banco de suplentes e posterior presença no banco principal, quando já era do conhecimento público a suspensão que Miguel Quaresma teria de cumprir no Dragão.