«Por que razão não jogámos contra Santa Clara e P. Ferreira da mesma forma como contra o Benfica e o Inter?»

Record ouviu conhecidos adeptos do FC Porto após a vitória frente ao Paços de Ferreira (0-2).



Cristiano Pereira, ex-hoquista: "O resultado é justo e gostei da atitude e da disponibilidade competitiva da equipa. O FC Porto anulou o P. Ferreira e podíamos ter feito três ou quatro golos. Jogar em Paços nunca é fácil, foi importante ganharmos em função dos objetivos que temos."

Manuel Serrão, empresário: "Só gostava de perceber por que razão não jogámos contra o Santa Clara e contra o P. Ferreira da mesma forma como jogámos contra o Benfica e contra o Inter. Vou dormir satisfeito porque estamos a um ponto, amanhã [hoje] logo vemos como será."

Pedro Marques Lopes, comentador: "Foi uma vitória que pecou por escassa, o FC Porto teve condições para ganhar por mais. No entanto, o árbitro teve uma má atuação, ficaram por assinalar pelo menos dois penáltis. Temos cinco jogos para vencer, no fim faremos as contas.”