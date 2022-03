Portal inglês coloca Cristiano Ronaldo na mira do... FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"O FC Porto está a planear uma movimentação sensacional para contratar a estrela do Manchester United, Cristiano Ronaldo", começa por escrever, esta quarta-feira, o portal inglês 'Football Insider', citando fontes próximas ao processo.A mesma publicação acrescenta que os dragões estão "a monitorizar" a situação do internacional português nos red devils e, "caso encontre abertura" para o fazer, avançará para a sua contratação no mercado de verão.Cristiano Ronaldo, de resto, tem mais um ano de ligação ao Manchester United e também já foi apontado ao Sporting, onde se perspetiva que venha a terminar a carreira.