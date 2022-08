Portimonense confirma "grande interesse" do FC Porto por Samuel Portugal

Com a saída de Marchesín para o Celta de Vigo oficializada, o FC Porto já está no mercado em busca de um novo guarda-redes. Samuel Portugal, guardião do Portimonense, é uma das hipóteses em cima da mesa, como Record já avançou , e Rodiney Sampaio, presidente da SAD do emblema algarvio, diz estar aberto a negociações."É a oportunidade do Samuel poder defender uma equipa acima do Portimonense. Há um grande interesse do FC Porto tal como já houve interesse dos outros dois grandes. É um elogio ao trabalho dele, um dos melhores guarda-redes da época passada. Subiu dos sub-23 e só tem vindo a crescer. [O interesse] É uma situação a que estamos habituados porque já tivemos alguns clubes envolvendo o nome dele, como em Itália, Espanha e aqui em Portugal os grandes. É algo que pode surgir, que pode acontecer e estamos preparados para receber alguma proposta. Espero que possa acabar com um final feliz", afirmou o dirigente à Rádio Renascença, garantindo ainda não ter recebido qualquer "proposta formal" do FC Porto. "Se chegar, vamos avaliar", concluiu.Samuel Portugal tem 28 anos e duas épocas como titular indiscutível dos algarvios. A boa relação entre as administrações poderia facilitar o negócio, apesar do brasileiro ter uma cláusula de rescisão de 40 M€ e contrato até 2026. Ainda a facilitar um possível negócio está o facto de o FC Porto ter nos seus quadros Shoya Nakajima, que não entra nas contas portistas, mas é desejado pelo Portimonense e chega nos próximos dias a Portugal. Samuel também é apreciado por Sérgio Conceição e tem um valor de mercado de 1,5 M€.