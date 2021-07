Portista Corona ajuda México a chegar às 'meias' da Gold Cup da CONCACAF

O México, recordista de vitórias na prova e campeão em título, qualificou-se no sábado para as meias-finais da Gold Cup da CONCACAF, ao bater as Honduras por 3-0, no segundo jogo dos 'quartos'.

No Estádio State Farm, em Glendale, Phoenix, os mexicanos resolveram o jogo na primeira parte, com tentos do ex-benfiquista Rogelio Funes Mori, aos 26 minutos, Jonathan Dos Santos, aos 31, e Orbelín Pineda, aos 38.

O portista Jesús Corona foi titular na formação 'azteca', tendo feito a assistência para o terceiro tento, num jogo em que foi substituído aos 85 minutos.

Nas meias-finais, o México, que procura o 12.º título na prova, vai defrontar o vencedor do embate entre Costa Rica e Canadá.