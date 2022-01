E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Trata-se de um produto da formação do West Ham que chegou ao FC Porto em 2020.

Benicio Baker-Boaitey é jogador do Brighton até ao final da temporada, por empréstimo. O extremo inglês, de 18 anos, atuou a primeira parte de 2021/22 na equipa de juniores dos dragões e chega à formação do país-natal por cedência com opção de compra.Segundo os seagulls, Baker-Boaitey vai começar por alinhar na formação de sub-23.