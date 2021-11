A saudade já dura há um ano. Reinaldo Teles, para sempre nos nossos corações #FCPorto pic.twitter.com/xmwFpotiID — FC Porto (@FCPorto) November 25, 2021

Foi há precisamente um ano que faleceu o histórico dirigente do FC Porto, Reinaldo Teles, vítima da Covid-19. A data tem vindo a ser assinalada com saudade pela nação azul e branca."A saudade já dura há um ano. Reinaldo Teles, para sempre nos nossos corações", escreveu o FC Porto nas redes sociais.O antigo treinador portista, André Villas-Boas também evocou a memória do marcante dirigente. "Um ano desde o teu desaparecimento. Hoje e sempre te recordamos. Descansa em paz, chefinho", escreveu.As claques portistas, Super Dragões e Colectivo Ultras 95, também assinalaram a data nas respetivas redes sociais, sendo que, estes últimos, também depositaram uma coroa de flores, junto do mural, no Estádio do Dragão, onde o rosto de Reinaldo Teles ficou eternizado. "Eterna saudade", escreveram.