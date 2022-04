«Porto-1, Sporting de Lisboa-0»: comentário do speaker vale mais de mil euros de multa ao FC Porto

O FC Porto recebeu esta sexta-feira uma multa de 1.020 euros referente a uma "utilização irregular de ecrãs gigantes e aparelhagem sonora" por parte do speaker do estádio do Dragão. De acordo com o que é referido no mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), divulgado esta sexta-feira, o speaker do recinto dos dragões gritado "por mais do que uma vez": "Resultado: Porto-1, Sporting de Lisboa-0."No entanto, o clube recebeu ainda uma multa de 102 euros devido a "comportamento incorreto dos apanha-bolas" durante o clássico.