Porto Canal mostra imagens do estado em que ficou o carro da família de Sérgio Conceição

O Porto Canal mostrou esta tarde imagens dos danos provocados no carro da família de Sérgio Conceição na sequência do ataque de que a viatura foi alvo na véspera , após o duelo com o Club Brugge. Nas fotos é possível ver-se como ficou o vidro do lado do condutor, onde seguia precisamente Liliana Conceição, a mulher do técnico portista, mas também alguns outros danos na carroçaria do veículo.