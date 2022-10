Porto Canal reforça impugnação da deliberação da ERC

O Porto Canal reforçou a sua queixa contra a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), depois de Carlos Landim, autor do parecer contra o canal, ter assumido enquanto testemunha no julgamento do caso dos emails que é adepto, sócio e acionista do Benfica.Nuno Brandão, advogado do Porto Canal, requereu a extração de uma certidão da audição para juntar ao processo de impugnação da deliberação da ERC, que corre no Tribunal Administrativo.