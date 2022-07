Pré-época do FC Porto arrancou com 24 jogadores: três regressos e seis promoções entre as novidades

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FC Porto (@fcporto)

A oficina do Olival abriu portas na manhã desta sexta-feira e às ordens de Sérgio Conceição estiveram 24 jogadores. Sem reforços entre os presentes, os principais destaques foram as seis promoções de jovens da equipa B e os três regressos após empréstimos.Marchesín, Cláudio Ramos, Meixedo, Manafá, Marcano, Fábio Cardoso, Wendell, Bruno Costa, Uribe, Galeno, Pepê, Francisco Conceição, Fernando Andrade, Toni Martinez, Evanilson, Romário Baró, Rodrigo Conceição, Loum, Gonçalo Borges, Danny Namaso, João Marcelo, Vasco Sousa, João Mendes e Bernardo Folha.Manafá, que ainda recupera de lesão, fez tratamento, trabalho de ginásio e treino condicionado.Porta-voz do grupo, Cláudio Ramos mostrou-se confiante para 2022/23, apontando à conquista dos quatro títulos nacionais. "É sempre bom regressar depois do período de férias. Voltamos motivados porque a época passada deu-nos confiança para agora arrancarmos da melhor maneira. Agora, tal como em todas as pré-épocas, vamos dar no duro e arrancar na maior força. A nível interno, como é óbvio, o FC Porto entra sempre para ganhar. Queremos revalidar dois títulos e acrescentar a Supertaça e a Taça da Liga, são os nossos objetivos sem dúvida. Tenho sempre muita confiança em mim, nas minhas capacidades, e agora é aproveitar a pré-época para trabalhar, dar o meu melhor e aproveitar todas as oportunidades que forem dadas", referiu o guarda-redes aos meios do clube.