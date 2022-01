Prémio Puskas: Taremi arrasou na votação popular mas foi 'tramado' pelos especialistas

Mehdi Taremi não venceu o prémio de melhor golo do ano de 2021 - Lamela levou o troféu para casa -, mas não foi por falta de consenso no voto popular. Com efeito, de acordo com os resultados divulgados pela FIFA, o golo do avançado do FC Porto ao Chelsea foi largamente o preferido dos fãs, ao ser o mais votado neste aspeto. O avançado iraniano recolheu os 13 pontos máximos nesta categoria, acabando ainda assim por ser penalizado pela votação os especialistas, que o colocaram com o terceiro melhor golo, atrás de Érik Lamela e Patrik Schick.Lamela e Schick tiveram os mesmos 13 pontos na votação dos especialistas, acabando o argentino por festejar pelo facto de ter somado 9 pontos contra 8 do checo na votação popular. No total, Lamela acabou com 22 pontos , mais 1 do que Taremi e 1 do que Schick.Mercy Akide (Nigéria)Gemma Fay (Escócia)Nuno Gomes (Portugal)Mia Hamm (EUA)Mehdi Mahdavikia (Irão)Lothar Matthäus (Alemanha)Faryd Mondragón (Colômbia)Romina Parraguirre (Chile)Kirsty Yallop (Nova Zelândia)Pablo Zabaleta (Argentina)