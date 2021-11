Preparação da equipa do FC Porto continua com quatro jogadores limitados

O plantel do FC Porto prosseguiu esta terça-feira a preparação para o jogo frente ao Feirense, referente à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, num treino marcado pelos quatro jogadores limitados por problemas físicos e os oito que estão ao serviço das seleções.Marcano deu seguimento ao plano de treino integrado condicionado, enquanto Uribe e Wendell prosseguiram em regime de treino condicionado. Já Francisco Conceição fez tratamento à lesão no ombro direito.Longe do Olival continuaram Fábio Vieira, João Mário, Vitinha (Portugal sub-21), Luis Díaz (Colômbia), Corona (México), Mbemba (República Democrática do Congo), Nanu (Guiné-Bissau) e Zaidu (Nigéria), todos em compromissos internacionais.O grupo voltará a trabalhar amanhã, às 10h30, no Olival.