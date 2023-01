Preparação ocupa foco

A diferença de 24 horas de recuperação entre os dois finalistas da Allianz Cup, que Sérgio Conceição trouxe a público após o jogo com o Ac. Viseu, é um tema encerrado no Dragão. O reparo do técnico, que tinha a Liga Portugal (e não o Sporting) como destinatário, deixa de ser assunto no que diz respeito às preocupações do grupo de trabalho, centradas apenas no embate com os leões.Antigos beneficiários de uma situação idêntica, em 2018/19, os azuis e brancos enterraram o assunto ao início do dia de ontem, com o início dos trabalhos de recuperação e preparação para a final de amanhã, em Leiria.