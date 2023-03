Presidente da ANTF e o silêncio de Sérgio Conceição: «Gostava que não acontecesse»

Sérgio Conceição não tem marcado presença nas conferências de imprensa de antevisão e rescaldo aos jogos do FC Porto, sendo que, da última vez que falou, assumiu que está a tentar afastar-se do "ruído" à volta do futebol português. José Pereira, presidente da Associação Nacional dos Treinadores Portugueses, começou por abordar essa questão de um ponto de vista mais geral.

"O ruído atrapalha toda a gente, não é só os treinadores. Estamos conscientes que essa situação não melhora o futebol, mas os treinadores têm de estar preparados para esse tipo de situações. Os treinadores são figuras públicas e têm de se habituar e habituarem-se para que sejam capazes de responder a este tipo de situações. A resposta é dada com perseverança, classe e elevação", referiu, olhando depois para o caso de Sérgio Conceição em particular: "Às vezes o silêncio é ouro, mas não é normal, esta é uma questão pontual. Acreditamos que não vai acontecer por muito tempo nem com muitos treinadores, não podemos tomar isso como exemplo. O exemplo é que todos os treinadores têm falado, gostava que os treinadores falassem todos. Isto é uma situação pessoal e acredito que vai parar. Eu gostava que não acontecesse, gostava que os treinadores pudessem falar e transmitir as suas ideias".