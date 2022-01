Presidente da federação iraniana reabriu as portas da seleção a Taremi

O presidente da federação iraniana reabriu as portas da seleção a Mehdi Taremi, contando vê-lo nos próximos jogos de apuramento para o Mundial do Qatar. Não abdicando da disciplina e respeito, Azizi Khadem considerou que o diferendo com o selecionador Dragan Skocic já está ultrapassado e manifestou o desejo de contar com o ponta-de-lança do FC Porto nos jogos frente ao Iraque e Emirados Árabes Unidos, no final deste mês."Esperamos vê-lo em breve. Manter o respeito e o profissionalismo são alguns pontos essenciais a que todos devem aderir. Apoiamos a equipa técnica da seleção nacional. A federação não renuncia aos seus princípios profissionais e éticos, e as decisões do selecionador serão apoiadas com base numa conduta profissional. Esperamos que todos sigam em linha com um comportamento profissional. Os valores morais são importantes para nós. Esperamos que o Taremi esteja com a seleção nacional nos próximos estágios", referiu o presidente da federação iraniana, em declarações ao portal 'Fars News'.Azizi Khadem aproveitou para elogiar o jogador, estando a torcer para que vença o Prémio Puskás, para melhor golo do ano de 2021. "O Taremi trabalhou bastante para a seleção. Pessoalmente, espero que ganhe o Prémio Puskas. É uma das figuras mais éticas, disciplinadas, comprometidas e trabalhadores do futebol iraniano, tendo conquistado vários prémios para o nosso futebol, é um dos embaixadores do futebol iraniano e asiático", concluiu.