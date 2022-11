Presidente da FPF despede-se com "profunda tristeza" de Fernando Gomes

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) salientou o "legado de seriedade, honradez e determinação" deixado pelo 'bibota de ouro' Fernando Gomes, falecido hoje aos 66 anos, devido a doença prolongada.

"É com profunda tristeza que lamento o desaparecimento de Fernando Gomes, antigo futebolista internacional e referência incontornável do FC Porto", começou por dizer o dirigente federativo, que partilha o mesmo nome do internacional luso em 47 partidas.

Numa nota publicada no sítio oficial da FPF, Fernando Gomes considerou-o "sinónimo de elegância, classe e golos", tendo feito "do golo o seu alimento", ao ser "consagrado Rei da Europa por duas vezes, conquistando duas Botas de Ouro, em 1983 e em 1985".

"Deixou-nos hoje, demasiado cedo, depois de ter enfrentado com coragem e grande dignidade a doença que acabaria por vitimá-lo. Deixa à sua família um legado de seriedade, honradez e determinação na forma como preencheu a sua vida", afirmou.

O presidente da FPF recordou ainda o 'bibota' como "campeão europeu e do mundo em representação do FC Porto - o seu clube de coração", findando a carreira no Sporting "sempre com o mesmo faro de golo".

"Representou sempre com enorme brio a seleção nacional por 47 vezes, marcando 13 golos, estando presente no regresso de Portugal aos grandes palcos internacionais em França, no Europeu de 1984, e no México, no Mundial de 1986", lembrou ainda a FPF.

Fernando Gomes concluiu a nota com "uma palavra do conforto possível" a familiares e amigos, além de "uma mensagem de solidariedade" ao FC Porto e todos os adeptos.

Em comunicado publicado no seu sítio oficial na Internet, os 'azuis e brancos' expressam "enorme tristeza e consternação" pelo falecimento do ex-dianteiro, que somou 452 jogos, 355 golos e 14 títulos nas duas passagens pelo clube da sua cidade-natal (1974-1980 e 1982-1989), além das distinções de 'artilheiro' das Ligas europeias (1982/83 e 1984/85).

Vogal da direção do FC Porto para a formação, Fernando Gomes esteve recentemente internado num hospital do Porto, com o clube a manifestar "luto pela perda de uma das suas maiores figuras", além de "sentidas condolências à família, amigos e admiradores".