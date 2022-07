Presidente da Sanjoanense esclarece negócio de David Carmo

Rita Garcia Pereira defende que o contrato de David Carmo com o FC Porto é ilegal Rita Garcia Pereira defende que o contrato de David Carmo com o FC Porto é ilegal

Num comunicado com nove pontos partilhado, esta sexta-feira, nas redes sociais da Sanjoanense, o presidente da direção, Luís Vargas Cruz, esclareceu que caso não tivesse negociado com o Sp. Braga os 10 por cento que detinha do passe de David Carmo, entretanto vendido ao FC Porto por 20 milhões de euros, mais 2,5 milhões em objetivos, o clube de São João da Madeira só receberia o montante a que tinha direito no prazo de quatro anos, depois de os dragões pagarem a última tranche aos minhotos.Face ao acordo realizado com os arsenalistas, a Sanjoanense faz um encaixe inferior, mas receberá um total de 993 mil euros, o que classifica como "uma venda absolutamente histórica para esta instituição", no espaço de seis meses dividido por três tranches, "livres de encargos e outros tipos de custas".Caso não tivesse cedido ao Braga os 10 por cento que detinha do passe do central, o clube de São João da Madeira só receberia o montante histórico da transferência no prazo de quatro anos."Consumada a transferência do atleta David Carmo para o FC Porto e após a ratificação do acordo com o Sp. Braga, por maioria, pela Direção da ADS na noite de ontem, e sendo do conhecimento público que a Sanjoanense detinha 10 por cento das dos direitos económicos numa futura transferência do jogador, vem o Presidente da Direção, tecer as seguintes considerações junto dos sócios e simpatizantes:1) Há 13 anos, a ADS tinha 1,5 milhões de euros de passivo. Hoje, esse valor ronda os 400 mil euros. São 13 anos de (ainda) muitas dificuldades, muito sofrimento, muitas contas para pagar, mas o clube está às portas do centenário com outra vitalidade.2) Em 2014, o atleta David Carmo reforçou os sub-17 da Sanjoanense. Uma época depois, foi vendido ao Braga, tendo a ADS ficado com 10 por cento dos direitos económicos após dedução de encargos e custas (resultado líquido) de uma futura transferência.3) No acordo assinado em 8/7/2015, ficou estipulado que os 10 por cento resultariam do valor líquido da transferência, após deuzido os encargos direta ou indiretamente resultantes do contrato, custos de intermediação , agenciamento, mecanismo de solidariedade. Valor liquido esse que só seria liquidado, 120 dias depois do SC Braga receber a última prestação acordada com o FC Porto ( daqui a cerca de 4 anos).4) A AD Sanjoanense foi contactada pelo SC Braga, no último mês, para alienar esses 10 por cento, e foi resistindo sucessivamente a várias propostas, pese embora o clube continuar a atravessar dificuldades de tesouraria do dia a dia.5) Na passada segunda-feira, fechou-se com o SC Braga a venda dos referido direito económicos a troco de 950 mil euros, mais os 43 mil euros relativos ao mecanismo de solidariedade, que serão pagos pelo FC Porto à ADS. São cerca de 993 mil euros de uma venda absolutamente histórica para esta instituição, montante global pago no espaço de seis meses, dividido por três tranches, livres de encargos e outros tipos de custas, e que permitem à ADS não estar dependente dos prazos de pagamento acordados entre o SC Braga e o FC Porto (no mínimo 4 anos).6) Neste momento histórico para a ADS, a união entre todos os que compõem esta família deve estar acima da ganância. Desde há 13 anos que o pensamento racional guia o dia a dia deste clube. E foi a pensar no clube, tendo em conta a situação atual e as dificuldades vividas, que se fechou este acordo.7) Reforço: se não se concretizasse este acordo, a AD Sanjoanense só receberia o valor líquido da transferência e somente 120 dias após a última prestação paga pelo FC Porto ao SC Braga.8 ) Neste sentido, vem o Presidente da Direção solicitar ao Presidente da mesa da Assembleia Geral a marcação de uma Assembleia Extraordinária com caráter de urgência, para de forma transparente prestar toda a informação aos sócios e simpatizantes.9) Este acordo não poderá desviar o clube do foco que tem sido estes 13 anos. A caminho do centenário, a ADS olha para 2024 com outra disposição: com a capacidade de renegociar e praticamente eliminar o passivo até lá, e de poder investir nas suas infraestruturas. Sem loucuras e com a humildade que caracteriza a cidade do trabalho."