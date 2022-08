Presidente do Celta de Vigo confirma contratação de guarda-redes: «Só faltam os exames médicos»

Carlos Mouriño, presidente do Celta de Vigo, confirmou esta segunda-feira em conferência de imprensa a contratação de um guarda-redes que, ao que tudo indica, será o argentino Agustín Marchesín, do FC Porto."Vamos fazer oito contratações. Entendo a preocupação, mas a paciência tem-nos levado a bons resultados. De todas as primeiras opções que tínhamos, conseguimos todas menos a do avançado centro. Todos os que estavam na lista de há dois meses estão a chegar. Falta-nos só finalizar Mingueza e o guarda-redes, que já estão confirmados mas precisam de passar nos exames médicos", referiu.Recorde-se que Celta de Vigo e FC Porto já tinham chegado a acordo por Marchesín há alguns dias , e que o Almería era outro dos clubes interessados no guardião dos dragões.