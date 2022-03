Presidente do Lyon confiante para receção ao FC Porto: «Vamos passar aos quartos-de-final»

Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon, está confiante na passagem do emblema gaulês aos quartos-de-final da Liga Europa. Através das redes sociais, o histórico líder dos 'gones' deu conta disso mesmo, garantindo aos adeptos que a formação de Peter Bosz vai superar o FC Porto."Quinta-feira vamos qualificar-nos para os quartos de final da Liga Europa. Sabemos como o que fazer e tudo ainda é possível no campeonato, porque ainda há 33 pontos para conquistar e vamos disputar grandes jogos", escreveu.De recordar que Lyon e FC Porto vão a jogo esta quinta-feira e que os gauleses estão na frente da eliminatória, após terem vencido no Dragão por 1-0.reco