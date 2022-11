Primeiro a justiça, depois a irritação

Sérgio Conceição manteve a coerência nas escolhas para o eixo da defesa ao apresentar a dupla Marcano/Fábio Cardoso, relegando David Carmo para o banco de suplentes. Uma decisão justificada pelo treinador do FC Porto através do sentimento de "justiça", em função do que os jogadores trabalham ao longo da semana.

"Nunca penso noutra coisa que não o treino e o nosso dia a dia. E era justo que [Fábio e Marcano] ocupassem o nosso corredor central na defesa", referiu o técnico numas breves considerações na flash interview, depois complementadas na sala de imprensa num tom menos favorável ao trabalho desenvolvido pelo sector recuado.

Irritação foi o termo utilizado por Sérgio Conceição para expressar o sentimento de insatisfação pela forma como permitiu ao adversário chegar à área e ameaçar o golo, como aconteceu no lance de Juan Delgado, quando o resultado ainda estava 1-0. "Houve momentos na primeira parte que me irritaram um bocadinho mais. Tivemos uma entrada muito forte, mas depois permitimos uma reação do adversário que não me deixou satisfeito", referiu o técnico, antes de garantir que a presença de David Carmo no banco não foi um castigo pelos erros cometidos em jogos anteriores, nomeadamente em Brugge, para a Liga dos Campeões. "Castigo? Se fosse o único a ficar no banco, sim. Não foi o único, havia mais oito jogadores lá. O Marcano quando não jogou também esteve castigado?"

Sérgio Conceição deixou ainda um recado. "A nível individual, alguns jogadores devem perceber que não se pode facilitar em alta competição", concluiu.