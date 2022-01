Primo de Nani já trabalha com o FC Porto B

Sidnei Tavares começou a trabalhar com o plantel do FC Porto B, no Olival, sendo a partir de agora mais um jogador à disposição da equipa técnica liderada por António Folha.O médio, de 20 anos, que foi inscrito no último dia da janela de mercado de verão, esteve até agora afastado do grupo, sem nunca ter sido dada uma explicação oficial para tal, mas as fotos publicadas pelo FC Porto mostraram-no perfeitamente integrado no plantel, pronto a entrar nas opções para o jogo frente ao Nacional, no próximo domingo, referente à 20.ª jornada da Liga Sabseg.Primo do internacional português Nani, Sidnei nasceu em Portugal, mas foi muito novo para Inglaterra, onde fez toda a sua formação no Leicester. Na época passada, o jovem médio teve oportunidade de realizar três jogos pela equipa principal dos foxes, dois na Premier League (um deles a titular) e outro na Liga Europa.Pronto a ser utilizado, Sidnei fica agora à espera da estreia pela equipa B do FC Porto.