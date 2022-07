Princípio de acordo entre FC Porto e Celta de Vigo por Marchesín, garantem em Espanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em Espanha garantem, esta quinta-feira, que FC Porto e Celta de Vigo já têm um princípio de acordo por Marchesín. Recorde-se que também o Almería, de La Liga, está interessado no guarda-redes argentino, de 34 anos.Por conhecer estão os moldes do acordo, sendo que Marchesín entrou, agora, no último ano de ligação ao FC Porto. Algo para apurar nos próximos dias, até porque o guarda-redes ainda deve constituir opção para Sérgio Conceição na Supertaça, frente ao Tondela, marcada para sábado.