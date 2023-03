Prodígio suíço colocado na rota do FC Porto

Ardon Jashari, médio do Lucerna, foi colocado na rota do FC Porto, segundo notícias publicadas na imprensa suíça. Aos 20 anos, o médio de características defensivas é apontado como o maior talento a jogar no seu país, contando já com presenças na seleção principal da Suíça, designadamente no Mundial do Qatar.Com contrato até 2026, Jashari não deverá continuar no Lucerna na próxima época, já que há mais clubes interessados nos seus serviços, especialmente das ilhas britânicas, com o Celtic, Leeds United e Middlesbrough na dianteira.O Lucerna está a pedir 6,5 milhões de euros para libertar Jashari, jogador cuja forma de jogar é comparado ao jovem inglês Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, pela sua habilidade no centro do terreno.