Proença deu força a Secretário

O estado de saúde de Carlos Secretário não registou evolução significativa durante o dia de ontem, continuando o antigo jogador em estado crítico, no Centro Hospitalar Gaia/Espinho, onde se encontra internado desde domingo, devido a um AVC. Entretanto, Secretário continua a receber mensagens de apoio, uma delas foi transmitida por Pedro Proença, presidente da Liga Portugal."Carlos Secretário enfrenta a mais dura prova da sua vida. Estamos certos de que não lhe faltarão força e ânimo na luta por um jogo que é, decerto, o mais importante da carreira. É nos momentos mais difíceis que a Família do Futebol se une no apoio a todos os seus. Estamos contigo, Secretário!", escreveu no Instagram.Também o Sindicato dos Jogadores fez questão de deixar uma mensagem de força ao antigo jogador do FC Porto. "Em 2014, Carlos Secretário foi um dos treinadores do Estágio do Jogador, iniciativa do Sindicato para futebolistas sem clube. Num momento difícil da sua vida, enviamos toda a nossa força ao antigo jogador do FC Porto e da Seleção Nacional, na certeza de que vencerá este desafio", pode ler-se na sua página no Facebook.