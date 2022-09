Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Protestos causam revolta no plantel Sentimento de injustiça do treinador estende-se ao grupo após a reação crítica dos adeptos no Estoril, chegada ao Dragão e redes sociais





• Foto: Vitor Chi